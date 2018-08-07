Иностранные разведчики прошли по минному полю на полигоне под Новосибирском
На полигоне Кольцово под Новосибирском завершился четвёртый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки — 2018»: военные из 8 стран показали, насколько хорошо они преодолевают минное поле и уничтожают условного противника.
По заданию разведчикам необходимо было преодолеть 25-метровый участок, на котором заложены имитационные мины и растяжки с ручными гранатами.
«Для этого на препятствие первым выходил сапер, прокладывая безопасный путь остальным членам команды. При "подрыве" военнослужащий сходил с дистанции», — рассказали в пресс-службе ЦВО.
После прохождения минного поля, разведчики в составе группы стреляли по мишеням из автоматов, пулемётов, снайперских винтовок и гранатомётов, а после устанавливали радиосвязь с командованием.
«IV этап соревнований включал в себя также индивидуальную стрельбу из стрелкового оружия и метание ножей и саперных лопат», — добавили в пресс-службе ЦВО.
Впереди военных ждет ещё одно, последнее, испытание: преодоление водной преграды на БМП и выход разведгруппы в район сборов после выполнения задачи.
Пока по итогам четырёх этапов конкурса «Отличники войсковой разведки — 2018» первое место занимает команда из России. Также в тройке лидеров — разведчики из Узбекистана и Китая. Всего в конкурсе пять этапов.
На прошлой неделе в конкурсе отличилась команда из Казахстана: разведчики из этой страны поставили рекорд по метанию сапёрных лопат и ножей.
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Александр Сильченко
Фото mil.ru