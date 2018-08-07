Иностранные разведчики прошли по минному полю на полигоне под Новосибирском

Разведчики из России лидируют по итогам четырёх этапов конкурса
Разведчики из России лидируют по итогам четырёх этапов конкурса

На полигоне Кольцово под Новосибирском завершился четвёртый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки — 2018»: военные из 8 стран показали, насколько хорошо они преодолевают минное поле и уничтожают условного противника.


По заданию разведчикам необходимо было преодолеть 25-метровый участок, на котором заложены имитационные мины и растяжки с ручными гранатами.


«Для этого на препятствие первым выходил сапер, прокладывая безопасный путь остальным членам команды. При "подрыве" военнослужащий сходил с дистанции», — рассказали в пресс-службе ЦВО.


После прохождения минного поля, разведчики в составе группы стреляли по мишеням из автоматов, пулемётов, снайперских винтовок и гранатомётов, а после устанавливали радиосвязь с командованием.


«IV этап соревнований включал в себя также индивидуальную стрельбу из стрелкового оружия и метание ножей и саперных лопат», — добавили в пресс-службе ЦВО.


Впереди военных ждет ещё одно, последнее, испытание: преодоление водной преграды на БМП и выход разведгруппы в район сборов после выполнения задачи.


Пока по итогам четырёх этапов конкурса «Отличники войсковой разведки — 2018» первое место занимает команда из России. Также в тройке лидеров — разведчики из Узбекистана и Китая. Всего в конкурсе пять этапов.


На прошлой неделе в конкурсе отличилась команда из Казахстана: разведчики из этой страны поставили рекорд по метанию сапёрных лопат и ножей.

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