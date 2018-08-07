ДНК банана и многое другое: в СУНЦ НГУ прошла очередная биоярмарка

На ярмарку собрались сотни любителей науки
На ярмарку собрались сотни любителей науки

Уже ставшая традиционной биоярмарка прошла 6 августа возле учебного корпуса СУНЦ НГУ в рамках Летней школы-2018. Все её посетители могли узнать, как выделить ДНК из фрукта, проверить качество соков и йогуртов, а также пообщаться с дикими птицами и удавом.


«Цель проведения биоярмарки — дать всем учащимся в Летней школе возможность прикоснуться непосредственно к зрелищным биологическим опытам, воочию лицезреть лабораторных животных… Надеюсь, биоярмарка многих вдохновила и заставила задуматься о том, чтобы связать свою жизнь с биологией», — сказал заместитель директора Летней школы по направлению «Биология» Степан Черданцев.


На станции «Выделение ДНК» можно было увидеть, как с помощью жидкого мыла можно выделить молекулу ДНК из фруктов — банана и дыни, а работа еще двух станций была посвящена изучению соков и йогуртов.


Как проверить качество соков и йогуртов?
Как проверить качество соков и йогуртов?


Участником биоярмарки в этом году стал также Центр реабилитации диких животных, волонтёры которого рассказали посетителям о своих питомцах.


Первая биоярмарка прошла в Летней СУНЦ НГУ в 2016 году.


В Летней СУНЦ НГУ в этом году учится около 600 школьников из 36 регионов России, а также из Казахстана, Таджикистана и США.

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