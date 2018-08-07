Хоккей: «Сибирь» уступила в контрольном матче череповецкой «Северстали»
Сегодня вечером состоялся очередной контрольный матч между хоккейными клубами «Сибирь» и «Северсталь». Товарищеская встреча двух российских клубов проходила в финском городе Валкеакоски. Новосибирские хоккеисты в основное время сыграли вничью с череповецким клубом со счётом 2:2 (0:1, 1:1, 1:2, 2:2). В матче сначала отличились Куляш («Северсталь»), открывший счёт на 4-й минуте встречи, и Бертран («Сибирь»), сравнявший счёт. Затем Яшин забил вторую шайбу в ворота сибиряков и вывел «Северсталь» вперёд, но незадолго до конца встречи Юнттила вновь сравнял счёт.
После буллитов победа осталась всё же за хоккеистами «Северстали», бывшими на этот раз точнее и удачливее сибиряков.
В предыдущей товарищеской встрече «Сибирь» выступала в гостях и уступила минской «Юности».
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Валерий Иванов
Фото hcsibir.ru