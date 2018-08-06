Водитель Honda Fit начал разворот на Красном проспекте и сбил мотоциклиста

Этот Kawasaki стал сегодня участником ДТП

Сегодня вечером водитель автомобиля Honda Fit собирался развернуться на Красном проспекте, недалеко от станции метро «Гагаринская», и сбил мотоциклиста, который двигался на мотоцикле Kawasaki по проспекту в сторону улицы Писарева. ДТП, по словам жены пострадавшего, произошло приблизительно в 20:30. Она также сообщила корреспонденту НГС в переписке «ВКонтакте», что муж звонил и сказал, что серьёзно не пострадал, «только сильные ушибы, насколько сильные, пока не знаю». Дежурный ГУ МВД информацией об этом ДТП на момент публикации новости не располагал.







Сегодня утром в Кировском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля и заблокировали движение трамваев.

