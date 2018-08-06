Депутаты меняют наказание за выезд на встречку

Сейчас выезд на встречную полосу наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав на срок до шести месяцев

В Госдуму внесен законопроект, исключающий такую санкцию, как лишение водительских прав за выезд на встречную полосу. Речь идет о следующих ситуациях: не связанный с объездом препятствия выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.







«На практике подобные деяния не всегда отличаются высокой степенью общественной опасности, при этом могут быть наказаны лишением прав водители, совершившие данное правонарушение впервые, не создав аварийной ситуации и нарушив требования дорожной разметки в местах, где встречное движение крайне редко либо отсутствует вовсе», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.





Сейчас выезд на встречную полосу наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав на срок до шести месяцев. Для указанных ситуаций предлагается оставить штраф.





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