Бывшего начальника бердской полиции отдали под суд за мошенничество с элитной землёй

Сергей Проценко возглавил отдел МВД Бердска в сентябре 2015 года, но после задержания в начале этого года был уволен со службы

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела полиции по городу Бердску Сергея Проценко и его 31-летней дочери. Как сообщила прокуратура Новосибирской области, они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).







По версии следствия, бывший полицейский решил получить земельный участок в элитной зоне Бердска, выкупив его по льготной цене. Законных оснований на такую сделку у экс-полицейского не было, считают следователи. По их версии, на муниципальном аукционе администрации Бердска его дочь, которая носит другую фамилию, предложила высокую арендную плату за участок — 4,5 миллиона рублей в год — и победила в торгах.





Администрация Бердска заключила договор аренды, по условиям которого аренда участка составила около 1,1 миллиона рублей в квартал.







На участке, который арендовала дочь полицейского, был построен фанерный домик без фундамента и коммуникаций. Также, как сообщили в прокуратуре, обвиняемые изготовили технический план и декларацию об объекте недвижимости, в которых возведённое сооружение было представлено как индивидуальный жилой дом.







На основании этих документов дочь экс-полицейского зарегистрировала право собственности на жилой дом и получила право выкупа участка без проведения торгов по льготной цене — такое право есть у собственника объекта недвижимости.





Участок c рыночной стоимостью 2,1 миллиона рублей был продан ей за 10 497 рублей.





После покупки земли её новые владельцы решили снести дом и перепродать участок, добавили в прокуратуре.





«Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 миллиона рублей», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.





Максимальное наказание, которое грозит Проценко и его дочери, — лишение свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело рассмотрит Бердский городской суд.







Сергей Проценко был задержан в январе этого года. По данным издания «Бердск онлайн», он находится под домашним арестом.

