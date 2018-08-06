У «Дома под строкой» вспыхнула крыша
У «Дома под строкой» на Красном проспекте, 30 в центре Новосибирска загорелась крыша — на место выехали пожарные.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, по предварительной информации, у дома загорелась крыша. На месте работают пожарные расчёты, которые локализуют огонь.
На месте работают пять автоцистерн и автолестница. Эвакуация жителей дома не потребовалась.
Обновлено: «Вызов поступил в 16:41 на адрес Красный проспект, дом 30. Жилой дом. Пожарные прибыли туда в 16:45, сообщили, что горит крыша, на момент прибытия из крыши здания идёт дым», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.
Как сообщает корреспондент НГС с места событий, пожарные быстро потушили пламя. По словам одного из жильцов дома, на крыше дома в течение лета идут кровельные работы.
«В 16:53 объявлена локализация пожара, в 17:19 стало известно о полной ликвидации пожара, площадь которого не превысила 50 квадратных метров», — сообщили в областном управлении МЧС.
Совсем недавно с крыши «Дома под строкой» пропала вывеска, которая была на ней больше 10 лет, — огромные буквы были видны с Красного проспекта.
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Елизавета Милованова
Фото предоставлено Дарьей Корневой (1), Ольги Хмелевской (2–4)