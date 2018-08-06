У «Дома под строкой» вспыхнула крыша

Дым над «Домом под строкой» читатели НГС заметили сегодня около 17:00 
Дым над «Домом под строкой» читатели НГС заметили сегодня около 17:00 

У «Дома под строкой» на Красном проспекте, 30 в центре Новосибирска загорелась крыша — на место выехали пожарные.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, по предварительной информации, у дома загорелась крыша. На месте работают пожарные расчёты, которые локализуют огонь.


На месте работают пять автоцистерн и автолестница. Эвакуация жителей дома не потребовалась. 


Обновлено: «Вызов поступил в 16:41 на адрес Красный проспект, дом 30. Жилой дом. Пожарные прибыли туда в 16:45, сообщили, что горит крыша, на момент прибытия из крыши здания идёт дым», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области. 


Пожарные оперативно забрались на крышу дома на Красном проспекте, 30
Пожарные оперативно забрались на крышу дома на Красном проспекте, 30


В довольно тесный двор «Дома под строкой» сумела поместиться автолестница
В довольно тесный двор «Дома под строкой» сумела поместиться автолестница


По словам жильца дома, на крыше дома рабочие занимались ремонтом кровли
По словам жильца дома, на крыше дома рабочие занимались ремонтом кровли


Как сообщает корреспондент НГС с места событий, пожарные быстро потушили пламя. По словам одного из жильцов дома, на крыше дома в течение лета идут кровельные работы. 


«В 16:53 объявлена локализация пожара, в 17:19 стало известно о полной ликвидации пожара, площадь которого не превысила 50 квадратных метров», — сообщили в областном управлении МЧС. 


Совсем недавно с крыши «Дома под строкой» пропала вывеска, которая была на ней больше 10 лет, — огромные буквы были видны с Красного проспекта. 

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