У «Дома под строкой» вспыхнула крыша

Дым над «Домом под строкой» читатели НГС заметили сегодня около 17:00

У «Дома под строкой» на Красном проспекте, 30 в центре Новосибирска загорелась крыша — на место выехали пожарные.







Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, по предварительной информации, у дома загорелась крыша. На месте работают пожарные расчёты, которые локализуют огонь.





На месте работают пять автоцистерн и автолестница. Эвакуация жителей дома не потребовалась.





Обновлено: «Вызов поступил в 16:41 на адрес Красный проспект, дом 30. Жилой дом. Пожарные прибыли туда в 16:45, сообщили, что горит крыша, на момент прибытия из крыши здания идёт дым», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.





Пожарные оперативно забрались на крышу дома на Красном проспекте, 30





В довольно тесный двор «Дома под строкой» сумела поместиться автолестница





По словам жильца дома, на крыше дома рабочие занимались ремонтом кровли





Как сообщает корреспондент НГС с места событий, пожарные быстро потушили пламя. По словам одного из жильцов дома, на крыше дома в течение лета идут кровельные работы.





«В 16:53 объявлена локализация пожара, в 17:19 стало известно о полной ликвидации пожара, площадь которого не превысила 50 квадратных метров», — сообщили в областном управлении МЧС.







Совсем недавно с крыши «Дома под строкой» пропала вывеска, которая была на ней больше 10 лет, — огромные буквы были видны с Красного проспекта.