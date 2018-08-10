Бизнесмены за свой счёт поменяли киоски в парке. Теперь их надо отдать администрации

Так выглядит дизайн киосков, согласованный с администрацией парка

Предприниматель из Новосибирска Константин Очубаев потратил почти 100 тысяч рублей на строительство нового киоска в Центральном парке — он утверждает, что администрация парка обещала возместить часть трат, но потом отказалась от этих планов и хочет забрать киоски себе.







Масштабная реконструкция парка культуры и отдыха «Центральный» началась ещё прошлым летом — здесь высадили аллеи, отремонтировали входную группу со стороны перекрёстка Мичурина и Ядринцевской. Появление новых киосков в едином стиле — один из этапов реконструкции парка.





Арендаторам предложили купить новые киоски, дизайн которых был утверждён администрацией, а затем оформить их передачу в собственность парка, рассказал корреспонденту НГС владелец точки Veggie Pit Константин Очубаев. Сначала арендаторы восприняли эту идею позитивно. «Конечно, это затраты с нашей стороны, зато мы делаем это под себя, работаем дальше. Ещё изначально шла речь, будто нам компенсируют 50–70% стоимости этих новых ларьков», — рассказывает он.





На вопрос корреспондента НГС, предлагала ли администрация парка компенсацию за приобретение новых киосков, директор парка «Центральный» Владимир Козырев ответил, что такие слова звучали, но со стороны арендаторов и партнёров. «Я от них слышал, что бывшее руководство пробовало так решать вопрос. Мы его ещё обсуждаем», — пояснил Козырев.





Козырев подчеркивает, что он готов договариваться с арендаторами, но в рамках концепции. «Вся собственность на территории должна принадлежать МУП (Муниципальное унитарное предприятие «Центральный парк культуры и отдыха». — Д.З.).





Это не попытка кого-то выдавить, мы лишь стараемся привести парк к запланированному виду. Арендаторам придётся передать киоски, или найдём новых», — говорит Владимир Козырев.





Сейчас все киоски переместили в одну часть парка, прилегающую к улице Фрунзе





Константин Очубаев считает, что от мелкого бизнеса требуют слишком больших затрат. «Сам остов киоска обошёлся мне в 93 тысячи рублей, на оборудование и утепление понадобится около 150 тысяч. Это огромные деньги», — замечает Очубаев.







Его позицию разделяет и другой собственник Сергей Царегородцев: «У меня киоск вышел дешевле — в 84 тысячи, на оснащение уйдёт ещё 50 тысяч, но как окупить затраты — непонятно».







Сейчас Константин Очубаев и Сергей Царегородцев пытаются вернуть потраченные средства. По их словам, администрация своевременно не сообщила им об отказе компенсировать затраты. «Я узнал об этом после подписания договора о начале строительства. Сразу же написал заявление на имя директора с требованием вернуть вложенные деньги. Идёт третья неделя, но мне так ничего и не вернули», — рассказывает Константин Очубаев.