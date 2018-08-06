Угоняли и требовали выкуп: четверо новосибирцев получили сроки за кражи машин с парковок ТЦ

Сообщники воровали машины с парковок крупных торговых центров

В Новосибирске завершился суд над четырьмя мужчинами, которые воровали автомобили с парковок, а потом требовали выкуп у их владельцев, — угонщики получили от 5 до 7 лет реального срока.







Преступления происходили в 2013–2015 годах возле офисных зданий и торговых центров — «Сибирского Молла», «МЕГИ» и гипермаркетов «Лента», рассказала корреспонденту НГС гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Кировского района Новосибирска Ольга Дуденко.







Как следует из материалов уголовного дела, сообщники поджидали своих жертв на парковках. Когда водитель закрывал машину с помощью брелока сигнализации, осуждённые перехватывали её сигнал с помощью специальных устройств. Иногда кто-нибудь из сообщников после этого шёл за водителем, чтобы в случае опасности предупредить остальных.







После угонов мужчины начинали звонить собственникам машин и требовать выкуп. Номера телефонов находили, например, среди документов в машинах или в социальных сетях, поскольку после случившегося владельцы автомобилей часто размещали в пабликах объявления об угонах. В обмен на вознаграждение осуждённые обещали отдать машины обратно.







«Как правило, люди соглашались, переводили на Qiwi-кошелёк деньги — это порядка 50–60 [тысяч], иногда 100 тысяч [рублей] в зависимости от автомобиля. И через [некоторое] время им звонили и говорили, где найти автомобиль. Соответственно, [потерпевшие] с полицией приезжали, и действительно где-то там был припаркован автомобиль, со сломанным замком зажигания, иногда что-то пропадало из автомобиля», — описала преступления гособвинитель.







По её словам, мужчины не всегда шли на преступления вчетвером — иногда их было двое или трое. Время от времени они привлекали к кражам и других людей — одного из сообщников потом осудили отдельно. Таким образом, за два года осуждённые украли с парковок Toyota Allion, Toyota Corolla, Mazda Demio, Toyota RAV4 и ещё несколько десятков машин стоимостью 450–800 тысяч рублей каждая.







В некоторых случаях мужчины обманывали своих жертв и после получения денег не возвращали машины. Иногда им не удавалось связаться с владельцами или те не хотели платить, и автомобили оставались у похитителей либо потом их находили брошенными. А некоторые машины исчезли бесследно — найти их так и не удалось.







Как рассказала Ольга Дуденко, осуждённых задержали в октябре 2015 года. Тогда трое сообщников приехали на парковку «Ленты» на проезде Энергетиков и выбрали очередную жертву. Когда хозяйка машины и приехавший с ней мужчина ушли в гипермаркет, один из осуждённых остался сидеть за рулём, а двое открыли чужое авто и вытащили из него вещи — сумку и куртку. В это время вернулись владелица машины и её спутник. Когда они увидели, что в машину кто-то забрался, мужчина сразу бросился к ней. Но осуждённые с крадеными вещами успели пересесть в своё авто, заблокировать двери и уехать. В тот же день их нашли полицейские.







Как уточнила старший помощник прокурора, в суде один из мужчин свою вину признал частично. Трое других утверждали, что не имеют отношения к кражам машин с парковок, а товарищ оговорил их после ссоры.







В пятницу, 3 августа, Кировский районный суд Новосибирска признал четверых мужчин в зависимости от их ролей виновными в кражах, мошенничествах и грабеже. Все подсудимые получили реальные сроки — от 5 до 7 лет колонии общего режима, сообщила Ольга Дуденко.







Осуждённых взяли под стражу в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу.





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