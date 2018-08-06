Из ТЦ на Северо-Чемском эвакуировали посетителей и работников: на место прибыла полиция

Днём 6 августа из торгового центра Magellan на улице Комсомольской, 10 в Кировском районе Новосибирска вывели всех посетителей.


Эвакуация началась около часа назад
Эвакуация началась около часа назад


Сообщения об эвакуации ТЦ начали поступать около 15:10.


«Мы на улице находимся. Ничего не говорят, просто эвакуировали, и всё. На месте и полиция, и пожарная, вывели всех из торгового центра. <…> Всё там оставили и телефоны, и личные вещи», — рассказала корреспонденту НГС очевидица.


В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. «Информация будет позже», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.


Сейчас на месте работают полицейские
Сейчас на месте работают полицейские


По информации очевидицы Алины, причиной эвакуации стал забытый пакет, в котором постоянно звонил телефон.


«Сейчас вход перекрыт в Сбербанк, полиция дежурит и люди стоят. Пакет находился на диване у входа в Сбербанк. Девушка-администратор попросила меня пересесть на другое место», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица Алина. 


Эвакуацию объявили из-за забытого пакета
Эвакуацию объявили из-за забытого пакета


После публикации в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что эвакуацию проводили из-за забытого пакета.


«Граждане обратились в полицию с сообщением о бесхозном пакете. Сотрудники полиции и кинологи с собаками провели проверку и выяснили, что в пакете были старые фотографии чьи-то. Ничего угрожающего жизни и здоровью граждан не обнаружено. Сейчас сотрудники полиции занимаются поисками хозяина пакета», — сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив, где именно был найден пакет.


В конце июля в похожую ситуацию попали посетители и работники гипермаркета «Лента» на улице Большевистской. Тогда причиной эвакуации стал подозрительный предмет, обнаруженный в магазине. 

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