По миллиону за каждую тонну: перевозчика нефрита из Казахстана оштрафовали за взятку на таможне

Мужчина попытался дать взятку, чтобы таможенники вернули изъятый у него нефрит
Мужчина попытался дать взятку, чтобы таможенники вернули изъятый у него нефрит

В Новосибирске вынесли приговор гражданину Казахстана, который пытался дать взятку таможенникам — теперь ему придётся заплатить штраф в размере 3 миллионов рублей. 


По информации следователей, в январе 2018 года осужденный предложил сотруднику таможни взятку в размере 20 тысяч долларов. За эти деньги гражданин Казахстана хотел вернуть себе 3 тонны нефрита, которые у него конфисковали на таможне.


Стоимость партии нефрита оценили более чем в 12 миллионов рублей.


«29 января 2018 года сотрудник таможни под контролем правоохранительных органов получил от фигуранта уголовного дела часть суммы взятки в размере 540 тысяч рублей. Непосредственно после передачи денежных средств преступные действия взяткодателя были пресечены сотрудниками таможни», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.


В итоге суд решил оштрафовать казахстанца на 3 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.


В апреле в Новосибирске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего замруководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина. Суд конфисковал имущество Гарифуллина: деньги, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекции часов и охотничьих ружей общей стоимостью 200 миллионов рублей.

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