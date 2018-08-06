Будет пекло: в Новосибирск возвращается летняя жара

В первой половине недели температура в Новосибирске снова начнёт расти

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие три дня: к середине недели в город вернётся 28-градусная жара.







«В период с 7 по 9 августа территория Новосибирской области будет находиться в области повышенного давления. С 8-го числа у нас область повышенного давления остаётся только по востоку территории, западные районы попадают в тёплый сектор полярной системы. С 8-го числа у нас <…> слабое повышение температурного фона», — рассказала корреспонденту НГС ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Юлия Астанкова.





В частности, в Новосибирске в эти дни будет без осадков, южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.





Во вторник, 7 августа, ночью ожидается +8…+10 градусов, днём +21…+23 .





В среду, 8 августа, ночная температура повысится до +10...+12 градусов, а дневная — до +24…+26 .





В четверг, 9 августа, в городе станет ещё теплее: ночью до +12…+14 , днём до +26...+28 градусов. А по области к середине недели воздух прогреется до +30.





В ближайшие полтора месяца новосибирцы будут стараться не упускать ни малейшей возможности ещё насладиться солнцем — выражение «последние деньки» по традиции станет самым главным аргументом в уговорах друзей выехать на природу. Тем более рядом с Новосибирском полно красивейших мест, до которых можно запросто добраться на машине. А следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.Погода.

