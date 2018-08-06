«Покатался 2 дня, остановила ГИБДД»: ветерану чеченской войны продали «Хонду» с перебитыми номерами

Honda Accord продавали на одной из интернет-площадок за 350 тысяч рублей

Новосибирец, участник боевых действий в Чечне Владимир Степанов подал в суд на жителя Алтайского края — тот продал ему иномарку с перебитыми номерами и поддельными документами.





Владимир Степанов увидел объявление о продаже на одном из популярных порталов по продаже авто — Honda Accord 2007 года выпуска продавали в селе в Алтайском крае за 350 тысяч рублей, рассказал он корреспонденту НГС.





«Поехали на Алтай, о встрече договорились. Когда приехали туда, увидели машину, договорились о сумме, осмотрели. Он мне говорит, что ПТС нет, при себе имелось свидетельство о регистрации и страховка. Машина, говорит, чистая, проблем нет. Мы и договорились. Он мне написал расписку, что принял 350 тысяч на покупку. Мы уехали на машине, приезжаем в Новосибирск, я на ней покатался дня два-три, меня останавливает ГИБДД, проверяют автомобиль и говорят, что документы не в порядке», — рассказал он.







В итоге мужчина заказал экспертизу, после которой выяснилось, что документы, которые он взял у продавца, оказались подделкой, а номера на кузове — перебиты: «Я ему (продавцу. — К.Ш.) звонил после этой ситуации, а он говорит: "Слушай, что ты мне сейчас хочешь предъявить? Ты у меня купил такую проблемную, ну и я её такую же проблемную купил. Купи документы и катайся"».





Владимир Степанов (на фото справа)





Перед сделкой продавец уверял новосибирца, что ПТС просто потерялся и нужно время, чтобы его восстановить, а затем переслать его по почте.





В итоге машину у Владимира забрали, а деньги не вернули. Мужчина подал на продавца в суд, чтобы признать сделку недействительной. «Они заняли непонятную нам позицию. "Никакой продажи не было, машину я ему не продавал". Ведут к тому, чтобы в иске отказали», — объяснил адвокат Степанова Александр Солдаткин. Следующее заседание по делу пройдёт 14 августа.





Новосибирцы нередко попадают в проблемные ситуации из-за автомошенников — год назад продавец угнанного «Лексуса» подрался с покупателем прямо в автоцентре.