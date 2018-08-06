Новосибирская группа выступила на «Нашествии» и победила в музыкальном конкурсе

Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» вошла в десятку победителей молодёжного конкурса авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Его финал проходил на масштабном рок-фестивале «Нашествие», который ежегодно собирает тысячи зрителей в селе Большое Завидово Тверской области.







«Рви Меха Оркестр» перед выходом на сцену конкурса «Высоцкий. Фест» на фестивале «Нашествие»





«Эмоций много, приятно. Всю ночь отмечали победу нашу, слушали прекрасные группы, — рассказал корреспонденту НГС директор и солист группы «Рви Меха Оркестр» Александр Петенёв. — Мы играли свои песни: "Russian Disco" и "Жизнь на колёсах", это с последнего альбома композиция. Там была отдельная сцена "Высоцкий". Когда мы играли, много зрителей пришло. Жюри комментарии не давало: нас просто объявили и вручили диплом».





Участники группы по пути на «Нашествие»





В этом году «Нашествие» проходило с 3 по 5 августа. «Фестиваль прекрасный, это самое большое мероприятие, на котором мы выступали. Тут от одной сцены до другой километра три, наверное, шагать пешком», — отметил Александр Петенёв. На основной сцене «Нашествия» выступали группы «Ленинград», «Сплин», «Ногу свело» и другие российские рок-звёзды.





Выступление «Рви Меха Оркестра» на отборочном этапе конкурса «Высоцкий. Фест»





Теперь участники «Рви Меха Оркестра» будут готовиться к гала-концерту в Москве и работе в звукозаписывающей студии: согласно условиям конкурса, песни победителей войдут в ротацию «Нашего радио».





Группа ВИА The People тоже сыграла на рок-фестивале, но в число победителей конкурса не попала





«Высоцкий. Фест» организовал благотворительный фонд Владимира Высоцкого. Отборочные этапы музыкального турнира проходили в девяти городах и регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Тверской области, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Пятигорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В нашем городе помимо «Рви Меха Оркестра» жюри (группа «Ундервуд») отметило ещё одну команду — ВИА The People. Этот коллектив тоже выступил на «Нашествии», но не вошёл в число победителей финального этапа конкурса «Высоцкий. Фест».





Новосибирские музыканты играют не только на российских сценах. К примеру, в июле метал-группа Rhemorha закончила большой зарубежный тур — песни из её нового альбома услышали десятки тысяч европейцев.