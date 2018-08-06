Новосибирская группа выступила на «Нашествии» и победила в музыкальном конкурсе

Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» вошла в десятку победителей молодёжного конкурса авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест». Его финал проходил на масштабном рок-фестивале «Нашествие», который ежегодно собирает тысячи зрителей в селе Большое Завидово Тверской области.


«Рви Меха Оркестр» перед выходом на сцену конкурса «Высоцкий. Фест» на фестивале «Нашествие»
«Рви Меха Оркестр» перед выходом на сцену конкурса «Высоцкий. Фест» на фестивале «Нашествие»


«Эмоций много, приятно. Всю ночь отмечали победу нашу, слушали прекрасные группы, — рассказал корреспонденту НГС директор и солист группы «Рви Меха Оркестр» Александр Петенёв. — Мы играли свои песни: "Russian Disco" и "Жизнь на колёсах", это с последнего альбома композиция. Там была отдельная сцена "Высоцкий". Когда мы играли, много зрителей пришло. Жюри комментарии не давало: нас просто объявили и вручили диплом». 


Участники группы по пути на «Нашествие»
Участники группы по пути на «Нашествие»


В этом году «Нашествие» проходило с 3 по 5 августа. «Фестиваль прекрасный, это самое большое мероприятие, на котором мы выступали. Тут от одной сцены до другой километра три, наверное, шагать пешком», — отметил Александр Петенёв. На основной сцене «Нашествия» выступали группы «Ленинград», «Сплин», «Ногу свело» и другие российские рок-звёзды. 


Выступление «Рви Меха Оркестра» на отборочном этапе конкурса «Высоцкий. Фест»


Теперь участники «Рви Меха Оркестра» будут готовиться к гала-концерту в Москве и работе в звукозаписывающей студии: согласно условиям конкурса, песни победителей войдут в ротацию «Нашего радио».


Группа ВИА The People тоже сыграла на рок-фестивале, но в число победителей конкурса не попала
Группа ВИА The People тоже сыграла на рок-фестивале, но в число победителей конкурса не попала


«Высоцкий. Фест» организовал благотворительный фонд Владимира Высоцкого. Отборочные этапы музыкального турнира проходили в девяти городах и регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Тверской области, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Пятигорске, Нижнем Новгороде и Новосибирске. В нашем городе помимо «Рви Меха Оркестра» жюри (группа «Ундервуд») отметило ещё одну команду — ВИА The People. Этот коллектив тоже выступил на «Нашествии», но не вошёл в число победителей финального этапа конкурса «Высоцкий. Фест».


Новосибирские музыканты играют не только на российских сценах. К примеру, в июле метал-группа Rhemorha закончила большой зарубежный тур — песни из её нового альбома услышали десятки тысяч европейцев

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