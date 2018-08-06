Полицейские выйдут на улицу, чтобы расспросить новосибирцев о своей работе
Полиция Новосибирска решила провести опрос среди горожан и выяснить, как они относятся к работе полицейских.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, проводить опрос начнут 7 августа — офицеры в форме будут анкетировать прохожих.
«Для этого <...> сформирована рабочая группа из числа офицеров, разработаны анкеты и маршрутные листы. Полицейские проведут анкетирование жителей Кировского района Новосибирска, а также Коченёвского, Колыванского и Мошковского районов области», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Специально для опроса составили специальную анкету. Опрос начнется с Кировского района.
«Сотрудники полиции узнают мнение населения об эффективности работы органов внутренних дел, степени защищенности граждан от противоправных действий и уровне доверия к полиции», — добавили в пресс-службе областного МВД.
Данные опроса полиция обещает учесть в работе по обеспечению безопасности, борьбе с преступностью и оказанию госуслуг.
В прошлом месяце новосибирская полиция выпустила памятку с рекомендациями для безопасных селфи — обозреватель НГС проверила, соблюдают ли сами полицейские эти правила.
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Александр Сильченко
Фото 54.мвд.рф