Полицейские выйдут на улицу, чтобы расспросить новосибирцев о своей работе

С 7 августа полицейские начнут проводить опрос в Кировском районе Новосибирска
С 7 августа полицейские начнут проводить опрос в Кировском районе Новосибирска

Полиция Новосибирска решила провести опрос среди горожан и выяснить, как они относятся к работе полицейских.


По информации пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, проводить опрос начнут 7 августа — офицеры в форме будут анкетировать прохожих.


«Для этого <...> сформирована рабочая группа из числа офицеров, разработаны анкеты и маршрутные листы. Полицейские проведут анкетирование жителей Кировского района Новосибирска, а также Коченёвского, Колыванского и Мошковского районов области», — рассказали в пресс-службе ведомства.


Специально для опроса составили специальную анкету. Опрос начнется с Кировского района.


«Сотрудники полиции узнают мнение населения об эффективности работы органов внутренних дел, степени защищенности граждан от противоправных действий и уровне доверия к полиции», — добавили в пресс-службе областного МВД.


Данные опроса полиция обещает учесть в работе по обеспечению безопасности, борьбе с преступностью и оказанию госуслуг.


В прошлом месяце новосибирская полиция выпустила памятку с рекомендациями для безопасных селфи — обозреватель НГС проверила, соблюдают ли сами полицейские эти правила

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