Путин дал Новосибирской области полмиллиарда — отремонтируют школу и детскую больницу

Деньги потратят на ремонт больницы и школы

Новосибирская область получит полмиллиарда рублей из федерального бюджета — эти деньги потратят на ремонт Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи и школы № 51 в Заельцовском районе города.







В пресс-службе областного правительства сообщили, что деньги распорядился выделить президент России Владимир Путин.





«В июле месяце я обратился к президенту страны с просьбой выделить дополнительные средства для решения первоочередных социальных задач, в первую очередь — ремонт и реконструкция ряда социальных объектов. На сегодняшний день информация поступила, что глава государства поддержал эту просьбу. И правительством Российской Федерации доведена до нас информация о выделении дополнительно бюджету Новосибирской области 500 миллионов рублей», — сообщил сегодня врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.







Он попросил руководителей ведомств в сфере здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, строительства подготовить все документы, чтобы начать работы.



