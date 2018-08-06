«Гулял с друзьями, полез купаться»: водолазы прочёсывают Иню в поисках пропавшего ребёнка

Несчастный случай произошёл на диком пляже
Несчастный случай произошёл на диком пляже

Новосибирские спасатели вторые сутки ищут ребёнка, пропавшего в реке Ине в Первомайском районе города, — для поисков привлекли водолазов.


По информации спасателей Муниципальной аварийно-спасательной службы, заявка на поиски ребёнка поступила 4 августа.


«Заявка поступила в субботу. Я не могу сказать, сколько ему лет. От полицейских не было <…> Пришла информация о том, что <…> с друзьями гуляли, полезли купаться. В итоге прибежал мальчишка и сказал, что пропал. Сообщил соседке, соседка позвонила по экстренному телефону. К нам пришла информация, выехали на место. Там были и полицейские. Начали разбираться. Из родственников там только дедушка был. <…> Отработали день с того места, где примерно показали. На следующий день тоже съездили, посмотрели <…> водолазы тоже обследовали. Сегодня ещё поехали. Но больше информации пока у нас нет. Ни заявителя, ни родителей, ни у полицейских. Надо разбираться, на самом ли деле это случилось. Но мы ищем», — рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин.


По информации МАСС, вчера поисковые работы длились с 11:30 до 18:20. За это время водолазы обследовали 150 метров дна, а также 6,5 километра береговой линии Ини. 


Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.


Сейчас пропавшего ребёнка ищут водолазы
Сейчас пропавшего ребёнка ищут водолазы


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировать ситуацию не смогли.


Этим летом это уже не первый случай на Ине. Так, в конце июля спасатели вытащили мёртвого мужчину из реки.

Прочтений: 2025
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