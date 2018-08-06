Власти назвали причину пожара, в котором погибли мать и трое детей

Пожар случился ночью 5 августа: в огне погибли мать и трое детей, ещё один ребёнок и отец семейства получили ожоги
Пожар случился ночью 5 августа: в огне погибли мать и трое детей, ещё один ребёнок и отец семейства получили ожоги

Стала известна предварительная причина пожара в Купинском районе Новосибирской области, в результате которого накануне ночью погибли мать и трое детей.


По предварительным данным, пожар начался из-за удлинителя, который оплавился из-за большого перегруза. Загорелась веранда. Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал глава Купинского района Владимир Шубников.


По его словам, местные жители очень дружно и быстро начали тушить пожар и сделали всё, что смогли.


Как уточнил врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский, выживший ребёнок находится «в состоянии крайней степени тяжести». Глава Купинского района добавил, что у мальчика ожоги 47% тела. У его отца обожжено 56% тела.


Владимир Шубников уточнил, что семья благополучная, на учёте не состояла. Полгода назад мать с детьми приехала в Новорозино из Барабинского района. Женщина находилась в декретном отпуске, её гражданский супруг работал вахтовым методом. В ближайшее время пара собиралась узаконить свои отношения.


Сейчас местная администрация ищет подрядчика, который восстановит кровлю сгоревшего дома.

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