Две иномарки не поделили дорогу на Сибиряков-Гвардейцев и перекрыли движение трамваям

Утром 6 августа на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — из-за аварии движение трамваев оказалось заблокированным.


Столкнувшиеся автомобили перекрыли движение трамваев
Столкнувшиеся автомобили перекрыли движение трамваев


По информации очевидца, авария случилась около 8 часов утра недалеко от остановки «Гвардейская».


«Они столкнулись при движении в сторону площади Маркса. Как раз самый пик был, многие ехали на работу», — коротко описал ситуацию очевидец последствий аварии.


По данным сайта ЦУГАЭТ, сейчас несколько трамваев маршрутов № 9, 18 и 15 не могут ехать по маршруту из-за заблокированных путей.


Несколько трамваев не могут продолжить движение по Сибиряков-Гвардейцев
Несколько трамваев не могут продолжить движение по Сибиряков-Гвардейцев


В конце прошлой недели на улице Большевистской случилось другое крупное ДТП: водитель автомобиля BMW не справился с управлением и влетел в киоск на остановке «Мелькомбинат». Теперь владельцы киоска намерены подать в суд на водителя иномарки. 

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