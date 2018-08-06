Две иномарки не поделили дорогу на Сибиряков-Гвардейцев и перекрыли движение трамваям

Утром 6 августа на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — из-за аварии движение трамваев оказалось заблокированным.







Столкнувшиеся автомобили перекрыли движение трамваев





По информации очевидца, авария случилась около 8 часов утра недалеко от остановки «Гвардейская».





«Они столкнулись при движении в сторону площади Маркса. Как раз самый пик был, многие ехали на работу», — коротко описал ситуацию очевидец последствий аварии.





По данным сайта ЦУГАЭТ, сейчас несколько трамваев маршрутов № 9 , 18 и 15 не могут ехать по маршруту из-за заблокированных путей.





Несколько трамваев не могут продолжить движение по Сибиряков-Гвардейцев





В конце прошлой недели на улице Большевистской случилось другое крупное ДТП: водитель автомобиля BMW не справился с управлением и влетел в киоск на остановке «Мелькомбинат». Теперь владельцы киоска намерены подать в суд на водителя иномарки.

