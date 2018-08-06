Сибирячка приехала работать в Китай и снялась в сериале

Съёмки в сериале стали для девушки неожиданностью
Съёмки в сериале стали для девушки неожиданностью

Жительница Бердска Полина Морозова снялась в китайском сериале и осталась работать в этой стране.


«Однажды я пошла на кастинг (думала, что обычный, для съёмки или показа), на котором мне стали задавать вопросы вроде "был ли у вас раньше опыт съёмок в фильмах?" и так далее. Я спросила агентство, что мне отвечать, и они сказали, что нужно вести себя, как актриса и что это кастинг для съёмок в дораме (общее название для телесериалов, выпускаемых в Восточной Азии. — А.С.). Там мне предложили сделать несколько тестовых видео, чтобы я на них прочитала текст», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» модель Полина Морозова.


По словам девушки, съёмки сериала закончились полгода назад. В дораме сибирячка исполнила роль туристки Кристины, которая приехала в провинцию Сычуань для знакомства с культурой страны.


Девушка работает моделью в городе Ченду
Девушка работает моделью в городе Ченду


«Я была очень удивлена, когда узнала, что прошла кастинг. Впечатления только положительные, а курьёзных случаев на площадке не было», — добавила Полина, уточнив, что сама не знает название сериала.


Видео со съёмок сериала


Сейчас сибирячка работает в модельном агентстве FAN MODELS в городе Ченду на юго-западе Китая — это четвёртый по населению город страны. В качестве модели девушка демонстрирует одежду известных китайских дизайнеров и работает на презентациях дорогих автомобилей.



Из Новосибирска в Китай едут не только модели, но и педагоги — за простую работу в этой стране они получают огромные зарплаты

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