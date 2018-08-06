Тысяча работников новосибирских компаний попала под сокращение

К концу полугодия в Новосибирской области насчитывалось 13 тысяч вакантных рабочих мест

Во II квартале 2018 года компании Новосибирской области сократили больше тысячи сотрудников, ещё около полутора тысяч человек работодатели планируют уволить до октября.







Об этом сообщили в Новосибирскстате.







Как выяснили статистики, всего к концу полугодия на крупных и средних предприятиях и в организациях Новосибирской области работали 632,8 тысячи человек. За II квартал работодатели потеряли 52,5 тысячи сотрудников, 1125 из них попали под сокращение.







«За этот же период было принято на работу 47,6 тысячи человек, в том числе 2051 работник — на дополнительно введённые рабочие места», — рассказали в службе статистики.







По её информации, к концу полугодия на предприятиях и в организациях Новосибирской области насчитывалось 13,2 тысячи вакансий.







«1440 работников намечено к высвобождению в III квартале 2018 года», — добавили в Новосибирскстате.







Ранее корреспонденты НГС провели один день с обычным безработным. Он на своём примере показал, из-за чего новосибирцы теряют работу, как её ищут и чем вообще занимается летом человек, которому не нужно в офис.