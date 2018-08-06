Вперёд к победе: новосибирского пловца взяли на юношескую Олимпиаду в Аргентину

Юношеская Олимпиада пройдёт этой осенью в Аргентине — Даниил Марков уже усиленно к ней готовится

18-летний пловец из Новосибирска Даниил Марков вошёл в состав сборной России по плаванию, которая примет участие в III юношеских Олимпийских Играх.







О том, что новосибирский спортсмен поедет на Олимпиаду, сообщили в Центре водных видов спорта.





Соревнования пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября 2018 года. В них примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Всего в состав сборной России по плаванию вошли 8 спортсменов — 4 девушки и 4 юноши.





«Подготовка к Играм уже началась. У Даниила запланирован учебно-тренировочный сбор в Киргизии, затем участие в кубке России в Казани. И заключительным этапом станет учебно-тренировочный сбор на подмосковной спортивной базе "Озеро Круглое"», — цитируют в Центре водных видов спорта президента федерации плавания Новосибирской области Сергея Герасимова.







В Центре напомнили, что ранее Даниил Марков завоевал две золотых и одну бронзовую медали на первенстве Европы, которое прошло в Финляндии в июле этого года.

