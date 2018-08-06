Вперёд к победе: новосибирского пловца взяли на юношескую Олимпиаду в Аргентину
18-летний пловец из Новосибирска Даниил Марков вошёл в состав сборной России по плаванию, которая примет участие в III юношеских Олимпийских Играх.
О том, что новосибирский спортсмен поедет на Олимпиаду, сообщили в Центре водных видов спорта.
Соревнования пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября 2018 года. В них примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Всего в состав сборной России по плаванию вошли 8 спортсменов — 4 девушки и 4 юноши.
«Подготовка к Играм уже началась. У Даниила запланирован учебно-тренировочный сбор в Киргизии, затем участие в кубке России в Казани. И заключительным этапом станет учебно-тренировочный сбор на подмосковной спортивной базе "Озеро Круглое"», — цитируют в Центре водных видов спорта президента федерации плавания Новосибирской области Сергея Герасимова.
В Центре напомнили, что ранее Даниил Марков завоевал две золотых и одну бронзовую медали на первенстве Европы, которое прошло в Финляндии в июле этого года.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Центром водных видов спорта