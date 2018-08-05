Медведев пригрозил закрывать липовые пункты техосмотра

Сами водители с нелегальными диагностическими картами будут штрафоваться на 2000 рублей

Правительство РФ одобрило изменения в закон о техосмотре, которые направлены на борьбу с нелегальными диагностическими картами.







«Это даже не «серые» карты, а «фальшивки», так как их выдают те компании, которые вообще не осматривают автомобили, а просто печатают карты», - отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Предполагается, что если техосмотр машины произвела компания, не внесённая в реестр операторов ТО, то компанию оштрафуют на 30 000-50 000 рублей. В случае повторного нарушения штраф составит 300 000-500 000 рублей, а сами компании будут отстранены от деятельности на на срок до трёх лет.





Сами водители с нелегальными диагностическими картами будут штрафоваться на 2000 рублей вместо нынешних 800 рублей. Напомним, сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, действует 237 пунктов техосмотра, где можно приобрести диагностическую карту.





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