Две машины перевернулись после столкновения возле Краснообска

Машина Николай Чеканова — сам водитель не пострадал

Сегодня, 5 августа, в районе СНТ «Зелёный мыс», недалеко от Краснообска, столкнулись две машины и обе перевернулись — Ford Fiesta и Hyundai Matrix. Об этом в редакцию сообщил водитель одной из машин.







Заведующий стационарным отделением, психиатр-нарколог Николай Чеканов возвращался утром после дежурства на дачу в Краснообск к семье на зелёном Ford Fiesta и заметил в зеркале заднего вида быстро движущийся серый автомобиль — Hyundai Matrix.







Так выглядит машина второго участника столкновения





«После этого я попытался сдвинуть мой автомобиль правее, чтобы пропустить торопящегося водителя. Вместо этого я через пару секунд получил сильнейший удар в левую заднюю часть машины. Меня по инерции вынесло в кювет, где я в своей машине несколько раз перевернулся. Перевернулась и машина виновника аварии. Свидетели её быстро перевернули авто и виновник аварии благополучно спал на заднем сиденье до приезда ДПС. Мне повезло: машина хорошая — одна царапина всего», — рассказал корреспонденту НГС Николай Чеканов.







Николай Чеканов выбрался самостоятельно из своей машины и вызвал скорую и ДПС. По его словам, водитель второй машины был в алкогольном опьянении без водительского удостоверения и не был вписан в страховку. Эта информация проверяется, а сам факт утреннего ДТП корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО подтвердили.







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