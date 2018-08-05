Две машины перевернулись после столкновения возле Краснообска

Машина Николай Чеканова — сам водитель не пострадал
Машина Николай Чеканова — сам водитель не пострадал

Сегодня, 5 августа, в районе СНТ «Зелёный мыс», недалеко от Краснообска, столкнулись две машины и обе перевернулись — Ford Fiesta и Hyundai Matrix. Об этом в редакцию сообщил водитель одной из машин.


Заведующий стационарным отделением, психиатр-нарколог Николай Чеканов возвращался утром после дежурства на дачу в Краснообск к семье на зелёном Ford Fiesta и заметил в зеркале заднего вида быстро движущийся серый автомобиль — Hyundai Matrix.


Так выглядит машина второго участника столкновения
Так выглядит машина второго участника столкновения


«После этого я попытался сдвинуть мой автомобиль правее, чтобы пропустить торопящегося водителя. Вместо этого я через пару секунд получил сильнейший удар в левую заднюю часть машины. Меня по инерции вынесло в кювет, где я в своей машине несколько раз перевернулся. Перевернулась и машина виновника аварии. Свидетели её быстро перевернули авто и виновник аварии благополучно спал на заднем сиденье до приезда ДПС. Мне повезло: машина хорошая — одна царапина всего», — рассказал корреспонденту НГС Николай Чеканов.


Николай Чеканов выбрался самостоятельно из своей машины и вызвал скорую и ДПС. По его словам, водитель второй машины был в алкогольном опьянении без водительского удостоверения и не был вписан в страховку. Эта информация проверяется, а сам факт утреннего ДТП корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по НСО подтвердили.


Сегодня днём две машины не поделили дорогу на подземной парковке «Ауры».

Прочтений: 1336
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено