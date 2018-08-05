«Фольксваген» и «Хёндэ» не поделили дорогу на подземной парковке «Ауры»

Виноватым оказался водитель «Хёндэ»
Виноватым оказался водитель «Хёндэ»

Сегодня, 5 августа, на подземной парковке «Ауры» (Военная, 5) столкнулись два автомобиля: «Фольксваген» и «Хёндэ» не поделили дорогу.


«Оба двигались по подземной парковке, по помехе справа виноват оказался "Хёндэ". Пострадавших нет. Произошло это в 13:45», — рассказал аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Дмитрий Житнюк.


В июне ДТП произошло на парковке у площади Ленина: Lexus столкнулся с Nissan на Красном проспекте: его выбросило на парковку, и от этого ДТП пострадали ещё две машины, стоящие там.

Прочтений: 1109
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено