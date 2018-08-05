«Фольксваген» и «Хёндэ» не поделили дорогу на подземной парковке «Ауры»

Виноватым оказался водитель «Хёндэ»

Сегодня, 5 августа, на подземной парковке «Ауры» (Военная, 5) столкнулись два автомобиля: «Фольксваген» и «Хёндэ» не поделили дорогу.







«Оба двигались по подземной парковке, по помехе справа виноват оказался "Хёндэ". Пострадавших нет. Произошло это в 13:45», — рассказал аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Дмитрий Житнюк.







В июне ДТП произошло на парковке у площади Ленина: Lexus столкнулся с Nissan на Красном проспекте: его выбросило на парковку, и от этого ДТП пострадали ещё две машины, стоящие там.