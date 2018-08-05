«Фольксваген» и «Хёндэ» не поделили дорогу на подземной парковке «Ауры»
Сегодня, 5 августа, на подземной парковке «Ауры» (Военная, 5) столкнулись два автомобиля: «Фольксваген» и «Хёндэ» не поделили дорогу.
«Оба двигались по подземной парковке, по помехе справа виноват оказался "Хёндэ". Пострадавших нет. Произошло это в 13:45», — рассказал аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Дмитрий Житнюк.
В июне ДТП произошло на парковке у площади Ленина: Lexus столкнулся с Nissan на Красном проспекте: его выбросило на парковку, и от этого ДТП пострадали ещё две машины, стоящие там.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Мария Тищенко
Фото Дмитрия Житнюка