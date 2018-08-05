Решившая пожениться на сцене НОВАТа пара зарегистрировала свои отношения
В январе солисты балетной труппы НОВАТа решили пожениться прямо на сцене после спектакля «Ромео и Джульетта», в котором они сыграли главные роли: Николай Мальцев сделал предложение Ксении Захаровой, а сегодня, 5 августа, пара зарегистрировала свои отношения.
Предложение на сцене театра оказалось неожиданностью не только для зрителей, но и для коллег артистов и работников театра. Прошло примерно полгода, и пара поженилась. Свадебное видео выложила в своём Instagram Ксения.
Аналитики Новосибирскстата посчитали, что всё больше новосибирцев вступают в брак, не достигнув совершеннолетия.
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Мария Тищенко
Фото Ольги Бурлаковой, видео www.instagram.com/zakharova_x