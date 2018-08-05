Решившая пожениться на сцене НОВАТа пара зарегистрировала свои отношения

Ксения Захарова и Николай Мальцев как герои публикаций НГС награждали «Народной премией» лучший супермаркет Новосибирска

В январе солисты балетной труппы НОВАТа решили пожениться прямо на сцене после спектакля «Ромео и Джульетта», в котором они сыграли главные роли: Николай Мальцев сделал предложение Ксении Захаровой, а сегодня, 5 августа, пара зарегистрировала свои отношения.







Предложение на сцене театра оказалось неожиданностью не только для зрителей, но и для коллег артистов и работников театра. Прошло примерно полгода, и пара поженилась. Свадебное видео выложила в своём Instagram Ксения.











Аналитики Новосибирскстата посчитали, что всё больше новосибирцев вступают в брак, не достигнув совершеннолетия.

