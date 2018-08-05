Новосибирцы устроили битву за место в электричке после авиашоу в Мочище (фото и видео)
После авиашоу в Мочище новосибирцы выстроились в очередь на электричку. Тем временем автомобили не могут разъехаться из-за пробки.
Авиашоу проходило на аэродроме Мочище с 09:00 до 14:30: в нём участвовало 90 воздушных судов и более 70 парашютистов. В этом году праздник приурочен к 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина.
С 8 утра пробка была по пути к аэродрому, теперь машины не могут выехать. Скорость движения, по данным сервиса Яндекс.Пробки, — 5 километров в час.
Зрители без автомобилей стоят в очереди на электричку: в одной места хватило не всем, поэтому ждут следующую.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот Яндекс.Пробки (2)
Видео Марии Морсиной