Новосибирцы устроили битву за место в электричке после авиашоу в Мочище (фото и видео)

Желающих уехать на электричке очень много

После авиашоу в Мочище новосибирцы выстроились в очередь на электричку. Тем временем автомобили не могут разъехаться из-за пробки.







Авиашоу проходило на аэродроме Мочище с 09:00 до 14:30: в нём участвовало 90 воздушных судов и более 70 парашютистов. В этом году праздник приурочен к 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина.







Скорость движения — 5 км/ч





С 8 утра пробка была по пути к аэродрому, теперь машины не могут выехать. Скорость движения, по данным сервиса Яндекс.Пробки, — 5 километров в час.







Зрители без автомобилей стоят в очереди на электричку: в одной места хватило не всем, поэтому ждут следующую.







Корреспонденты НГС не поместились в одну электричку — ждут следующую





НГС вёл онлайн-репортаж с авиашоу.

