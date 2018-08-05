Новосибирцы устроили битву за место в электричке после авиашоу в Мочище (фото и видео)

Желающих уехать на электричке очень много
Желающих уехать на электричке очень много

После авиашоу в Мочище новосибирцы выстроились в очередь на электричку. Тем временем автомобили не могут разъехаться из-за пробки.


Авиашоу проходило на аэродроме Мочище с 09:00 до 14:30: в нём участвовало 90 воздушных судов и более 70 парашютистов. В этом году праздник приурочен к 105-летию со дня рождения маршала авиации Александра Покрышкина.


Скорость движения — 5 км/ч
Скорость движения — 5 км/ч


С 8 утра пробка была по пути к аэродрому, теперь машины не могут выехать. Скорость движения, по данным сервиса Яндекс.Пробки, — 5 километров в час.


Зрители без автомобилей стоят в очереди на электричку: в одной места хватило не всем, поэтому ждут следующую.


Корреспонденты НГС не поместились в одну электричку — ждут следующую


НГС вёл онлайн-репортаж с авиашоу.

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