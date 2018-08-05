В Новосибирской области в пожаре погибли мать и трое детей (обновляется)

Мужчина и ребёнок находятся в местной больнице

5 августа в Купинском районе Новосибирской области в 05:40 загорелся частный двухквартирный дом семьи из шести человек: мать и трое несовершеннолетних детей погибли, а мужчина и мальчик госпитализированы в больницу.







Пожар произошёл в деревне Новорозино. «Несмотря на интенсивное горение, спустя всего 6 минут пожарным удалось локализовать возгорание, а еще через 20 минут полностью ликвидировать пожар. Хозяева второй половины дома не пострадали», — сообщает пресс-служба МЧС.





Сейчас следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.







Глава Новониколаевского сельского совета Купинского района, к которому относится деревня, Надежда Леонова рассказала корреспонденту НГС, что семья хорошая. Папа и ребёнок находятся по-прежнему в реанимации.





В местном МЧС, скорой и в отделении реанимации больницы от комментариев отказались.





«Около пяти утра отец семейства вышел на веранду дома, откуда шло задымление, увидев, что она горит. Вернулся домой, взял мальчика, вернулся назад, но уже был большой пожар, поэтому не смог спасти супругу с детьми», — озвучили НГС подробности произошедшего в пресс-службе СК России по НСО.







Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» — четырём лицам).







«В медицинском учреждении находятся выжившие отец с ребёнком. Работают следователи — руководство выехало на место происшествия. Назначили пожаро-техническую экспертизу, по результатам которой мы сможем понять причину пожара», — добавили в СК.







В июле отец и двое маленьких детей погибли в пожаре посёлке Октябрьском Мошковского района.