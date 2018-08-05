ANEX Tour отказался компенсировать моральный ущерб сибирячке за неприятный полёт в Турцию

Самолёт компании AZUR air

ANEX Tour ответил жительнице Новосибирска на её претензии за неприятный полёт в Турцию: моральный ущерб он компенсировать не будет, потому что вины туроператора нет. Сибирячка этим решением недовольна.







В середине июня самолёт, следовавший рейсом 5495 Новосибирск — Анталья авиакомпании AZUR air, несмотря на сложные погодные условия, несколько раз пытался совершить посадку в Анталье и чудом избежал катастрофы. Авиакомпания уверена, что безопасная посадка на запасном аэродроме произошла благодаря грамотным действиям экипажа, после чего представитель AZUR air обеспечивал приезд врачей к пассажирам, обратившимся за медицинской помощью, снятие этих пассажиров и их багажа с рейса, трансфер из Даламана к местам отдыха.







Пассажиры по-прежнему со страхом вспоминают этот полёт. Ольга Еремеева, летевшая этим рейсом с двумя детьми и их бабушкой, решила получить компенсацию морального ущерба за то, что их никто не сопровождал, и за то, что с неё взяли 100 долларов за капельницу в аэропорту Даламан, куда в итоге приземлился самолёт. Моральный ущерб она оценила в 15 000 рублей. Кроме того, Еремеева намерена возместить плату за одни сутки, потому что в отель они заселились не 16 июня, как должны были, а 17-го. Эти претензии она направила в страховую компанию и туроператору в середине июля, 24-го ей на почту пришло подтверждение о том, что обращение поступило.





Это письмо Еремеева получила 24 июля





Туроператор вчера, 4 августа, прислал Ольге Еремеевой ответ: «Мы искренне сожалеем, что ваш отдых оставил негативные впечатления, тем не менее, по факту заявленных требований готовы сообщить следующее. Вы осуществили вылет 16.06.2018 г., что полностью соответствует условиям бронирования. Изменение полётной программы, возникло в связи с погодными условиями, и повлиять на них Туроператор не имел возможности, в связи, с чем Туроператор не несёт ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с Договором между Туроператором и Турагентом», — говорится в письме от имени генерального директора Муромова.







ANEX Tour отмечает, что исполнил все принятые обязательства, поэтому вины туроператора нет, кроме того «отсутствуют какие-либо доказательства виновных или противоправных действий ООО "Анекс Магазин Регион" и наличие причинно-следственной связи между действиями ООО "Анекс Магазин Регион" и моральным вредом», говорится в ответе.







Далее говорится, что поскольку компания является клиентоориентированной, они приняли решение компенсировать неиспользованные услуги в забронированном отеле — CLUB HOTEL SIDELYA HV-2 (Чолаклы) — 4234 рубля. Для того чтобы получить эту сумму, Еремеевой нужно подтвердить своё желание получить возврат письменным ответом.







Ольга Еремеева сказала корреспонденту НГС, что отсутствием компенсации морального вреда она недовольна и в данный момент консультируется с юристами, что делать дальше.







Еремеева и её дети летели на самолёте впервые, поэтому она уверена, что им нужна реабилитация.

