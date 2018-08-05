Видео: воздушный шар столкнулся с микроавтобусом на авиашоу в Мочище
На авиашоу в Мочище воздушный шар столкнулся с микроавтобусом. Об этом в редакцию сообщил очевидец Денис Потапов.
«Произошло небольшое столкновение. К воздушному шару был прикреплён баннер, а к нему — мешок с песком, чтобы он вниз тянул и плакат был развёрнут. Во время взлёта воздушный шар зацепил открытый багажник у стоящего микроавтобуса. Никто не пострадал, только пара детей испугалась. Хозяин автомобиля вроде не очень расстроился», — рассказал корреспонденту НГС Денис Потапов.
По его словам, под открытой крышкой багажника обедали реконструкторы, участвующие в авиашоу: никого не задело, а у автомобиля немного выгнуло дверь багажника и оборвало крепления.
Тем временем автомобилисты продолжают стоять в пробке на Северном объезде по дороге к аэродрому.
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова
Видео Дениса Потапова