Видео: воздушный шар столкнулся с микроавтобусом на авиашоу в Мочище

Перед открытием праздника над аэродромом пролетели воздушные шары с портретами знаменитых лётчиков

На авиашоу в Мочище воздушный шар столкнулся с микроавтобусом. Об этом в редакцию сообщил очевидец Денис Потапов.







«Произошло небольшое столкновение. К воздушному шару был прикреплён баннер, а к нему — мешок с песком, чтобы он вниз тянул и плакат был развёрнут. Во время взлёта воздушный шар зацепил открытый багажник у стоящего микроавтобуса. Никто не пострадал, только пара детей испугалась. Хозяин автомобиля вроде не очень расстроился», — рассказал корреспонденту НГС Денис Потапов.







По его словам, под открытой крышкой багажника обедали реконструкторы, участвующие в авиашоу: никого не задело, а у автомобиля немного выгнуло дверь багажника и оборвало крепления.







Воздушный шар прервал обед реконструкторов, погнув им крышку багажника микроавтобуса





Тем временем автомобилисты продолжают стоять в пробке на Северном объезде по дороге к аэродрому.

