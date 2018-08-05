Все на авиашоу: по пути к аэродрому Мочище на Северном объезде образовалась большая пробка
Утром 5 августа по пути к аэродрому Мочище, где проходит авиашоу, на Северном объезде образовалась пробка длиною около 7 километров. Она началась с 8 утра и продолжает расти.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по Северному объезду на 10:00 — 10 километров в час. С 10:00 в программе авиашоу начинается выступление авиамоделистов.
НГС ведёт онлайн-трансляцию авиашоу, в котором участвуют 90 самолётов.
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Мария Тищенко
Фото Марии Морсиной (1), скриншот Яндекс.Пробки (2)