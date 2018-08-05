Все на авиашоу: по пути к аэродрому Мочище на Северном объезде образовалась большая пробка

Скорость движения в данный момент — 10 км / ч

Утром 5 августа по пути к аэродрому Мочище, где проходит авиашоу, на Северном объезде образовалась пробка длиною около 7 километров. Она началась с 8 утра и продолжает расти.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по Северному объезду на 10:00 — 10 километров в час. С 10:00 в программе авиашоу начинается выступление авиамоделистов.







Протяжённость пробки — около 7 км





НГС ведёт онлайн-трансляцию авиашоу, в котором участвуют 90 самолётов.

