Росстат опубликовал данные по средней зарплате в России

В Новосибирской области средняя зарплата равна 33988 рублям
В Новосибирской области средняя зарплата равна 33988 рублям

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила, что средняя заработная плата в Российской Федерации в первом полугодии стала больше на 11% и на сегодняшний день составляет 42550 рублей. Год назад за этот же период по данным Росстата россияне зарабатывали в среднем по 38049 рублей в месяц. Новосибирскстат опубликовал данные по средней заработной плате в Сибирском федеральном округе в конце июля – на май 2018 года она составила составила 36083 рубля. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях. В Новосибирской области, по данным статистиков, средняя зарплата равна 33988 рублям в месяц.


Несмотря на не самую высокую зарплату в регионе, средний возраст жителей Новосибирской области выше, чем в целом по Сибири.

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