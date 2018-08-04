В НГУ подвели итоги приёмной кампании 2018 года

У НГУ отличные позиции в рейтингах
У НГУ отличные позиции в рейтингах

В Новосибирском государственном университете закончился первый этап зачисления новых студентов, сообщает сайт вуза. В этом году в НГУ пытались поступить 4995 человек - почти на 1000 человек больше, чем в прошлом году. Так в 2017 году поступить в НГУ пробовали 4056 абитуриентов, а годом ранее - 3756. Рост числа абитуриентов объясняется, в первую очередь, хорошими позициями НГУ в российских и мировых рейтингах вузов и, конечно, возможностью хорошего трудоустройства после обучения. В этом году приемная комиссия приняла заявления, помимо жителей Новосибирска и Новосибирской области, от абитуриентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Саха-Якутии, Камчатки, Сахалина, Магаданской области и стран ближнего зарубежья.


Кстати, сфотографироваться абитуриенты НГУ теперь могут перед монументом в виде буквы N со звёздочкой-снежинкой — новым официальным логотип вуза.

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