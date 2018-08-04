Хоккей: «Сибирь» уступила минской «Юности», а «Сибирские снайперы» выиграли у «Снежных барсов»

«Сибирские снайперы» порадовали своих болельщиков
«Сибирские снайперы» порадовали своих болельщиков

Во втором контрольном матче в Минске ХК «Сибирь» проиграла сегодня минской "Юности" со счетом 2:3 (0:2, 2:0, 0:1). Эту встречу сибиряки провели в не самом сильном своём составе: на сайте клуба сообщается, что «Демидов и Красиков в расположении олимпийской сборной, Эммертон, Лисин и тройка Пелтолы планово, остались вне заявки», поэтому на игру с «Юностью» поставили молодёжь.


«Сибирские снайперы», наоборот, порадовали своих болельщиков и смогли выиграть у тюменских «Снежных барсов» - 4:3 (2:0; 1:1; 1:2).


Несколько дней назад вратарь «Сибири» Алексей Красиков продемонстрировал новый шлем, в котором будет играть в следующем сезоне, идею дизайна которого подсказала хоккеисту его жена.

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