«Выехал на встречную фуру»: водитель грузовика погиб в ДТП в Новосибирской области

Фото из архива НГС.НОВОСТИ

Сегодня на 1080-м км трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись два грузовика. ДТП произошло в 14:00 в Чановском районе Новосибирской области.







«В результате аварии один из водителей от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







В ведомстве уточнили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.





«Один водитель погиб, выехал на встречную фуру», — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД Чановского района.





В отделе МВД России по Чановскому району корреспонденту НГС пояснили, что погибший водитель 1965 года рождения, второй участник ДТП — 1972 года рождения.





«У нас данных никаких нет, все документы в машине сгорели, единственное, что нам сказали, — фамилию, имя, отчество и год рождения [погибшего]. Пока ничего нету больше», — уточнили в ведомстве.





Ещё одна смертельная авария в Новосибирской области произошла ночью 3 августа. В Каргате водитель «УАЗ Патриот» сбил насмерть двух пешеходов — мужчин 53 и 44 лет.