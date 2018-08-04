«Выехал на встречную фуру»: водитель грузовика погиб в ДТП в Новосибирской области

Фото из архива НГС.НОВОСТИ
Фото из архива НГС.НОВОСТИ

Сегодня на 1080-м км трассы Р-254 «Иртыш» столкнулись два грузовика. ДТП произошло в 14:00 в Чановском районе Новосибирской области. 


«В результате аварии один из водителей от полученных травм скончался на месте», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


В ведомстве уточнили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. 


«Один водитель погиб, выехал на встречную фуру», — рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД Чановского района. 


В отделе МВД России по Чановскому району корреспонденту НГС пояснили, что погибший водитель 1965 года рождения, второй участник ДТП — 1972 года рождения. 


«У нас данных никаких нет, все документы в машине сгорели, единственное, что нам сказали, — фамилию, имя, отчество и год рождения [погибшего]. Пока ничего нету больше», — уточнили в ведомстве. 


Ещё одна смертельная авария в Новосибирской области произошла ночью 3 августа. В Каргате водитель «УАЗ Патриот» сбил насмерть двух пешеходов — мужчин 53 и 44 лет. 

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