По дороге из Москвы на Байкал в Новосибирск заехал микроавтобус с угольным грилем-печью

Автопробег «Ресторан на колесах» сделал остановку в Новосибирске. Участники провели мастер-класс для поваров и рестораторов, но послушать его смогли все желающие.







«Хоспер» российского производства внутри микроавтобуса





«Ресторан на колесах» — проект столичных шеф-поваров. Как пояснил организатор акции Анатолий Одинцов, основная цель пробега — продемонстрировать возможности различного кухонного оборудования и прежде всего закрытого угольного гриля Vesta российского производства.







Перед началом мастер-класса





Гриль представляет собой закрытую массивную конструкцию и позволяет готовить мясо, рыбу и другие продукты в разных режимах (от быстрого запекания до длительного томления). Подобные грили часто называют «хосперами» — по названию компании Josper, которая их начала производить первой.







Бургеры, сделанные на основе бифштексов, пожаренных в печи





Само мероприятие проходило на площадке перед торгово-развлекательным комплексом «Ройял Парк». Мастер-класс был ориентирован на поваров и рестораторов, и для того, чтобы принять в нем участие, нужно было зарегистрироваться заранее. Желающее, впрочем, могли слушать и смотреть из-за ограждения, а самых любопытных пускали внутрь.





Мясо, приготовленное в закрытом гриле





Как рассказал Одинцов, «Ресторан на колесах» путешествует из Москвы на Байкал с остановками в крупных городах, где участники демонстрируют желающим, какие блюда можно приготовить даже в таких походных условиях.





Мясо марала на кедровых дощечках стало новосибирским местным блюдом





При этом помимо общего для всех набора блюд в каждом городе организаторы пытаются найти какие-то местные продукты. Так «специалитетами» Новосибирска стали соус из свежей малины (с перечной мятой, острым оливковым маслом и ромом), а также томленое мясо марала, которое дополнительно запекали на кедровых дощечках с душицей.







Зрители смогли не только посмотреть, но и попробовать приготовленные блюда





В основной программе были бургеры, сэндвичи с томленой в печи говядиной, а также жареные на углях говяжьи стейки альтернативных отрубов (из нижней части туши).







Те, кто не записался на мастер-класс заранее, могли слушать выступавших из-за забора





Микроавтобус «Ресторана на колесах» представляет собой передвижную кухню, которая может не только готовить, но и торговать готовыми блюдами. Подобный формат называется фуд-трак и в последнее время все активнее развивается в России в целом и в Новосибирске в частности. Подобного рода передвижные заведения, как правило, не имеют Из наиболее ярких проектов можно отметить Aktrue fire truck (с дровяной печью для пиццы), закусочную с хот-догами на базе старого автобуса ЛАЗ-695 и целую сеть мобильных кофеен Peaberry, в которых кофе варят в турке на газовой горелке.

