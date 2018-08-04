На аэродроме под Новосибирском прошла тренировка пилотов истребителей «Соколы России»
Днём 3 августа авиационная группа высшего пилотажа «Соколы России» отработала элементы в небе над аэродромом Мочище.
По словам фотографа Елены Василенко, «Соколы России» прилетели в Новосибирск вчера специально на авиашоу, которое пройдёт завтра, 5 августа, в Мочище.
В команде один самолёт Су-34 — им управляют полковник Юрий Гриценко и штурман Алексей Левшин. И три самолёта Су-35, командир пилотажной группы Гостьев Александр.
Пилоты продемонстрировали в небе элементы высшего пилотажа: бочка, петля Нестерова и имитацию посадки. Самыми сложными являются проход на пониженных скоростях и колокол.
В пилотажной группе «Соколы России» четыре лётчика. На Су-34 — одиночный пилотаж, задействован экипаж из двоих человек.
В конце июля на аэродроме под Новосибирском приземлился американский самолёт DC-3 «Дуглас», он также примет участие в авиашоу.
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Алёна Истомина
Фото и видео Елены Василенко