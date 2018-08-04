На аэродроме под Новосибирском прошла тренировка пилотов истребителей «Соколы России»

Днём 3 августа авиационная группа высшего пилотажа «Соколы России» отработала элементы в небе над аэродромом Мочище.







По словам фотографа Елены Василенко, «Соколы России» прилетели в Новосибирск вчера специально на авиашоу, которое пройдёт завтра, 5 августа, в Мочище.





В команде один самолёт Су-34 — им управляют полковник Юрий Гриценко и штурман Алексей Левшин. И три самолёта Су-35, командир пилотажной группы Гостьев Александр.





Пилоты продемонстрировали в небе элементы высшего пилотажа: бочка, петля Нестерова и имитацию посадки. Самыми сложными являются проход на пониженных скоростях и колокол.





Пилоты тренировались в небе над Мочище





В пилотажной группе «Соколы России» четыре лётчика. На Су-34 — одиночный пилотаж, задействован экипаж из двоих человек.







Экипаж «Соколов России»





В конце июля на аэродроме под Новосибирском приземлился американский самолёт DC-3 «Дуглас», он также примет участие в авиашоу.