Димитровский мост встал в пробку из-за дорожных работ

Фото из архива НГС

Днём 4 августа на Димитровском мосту наблюдается серьёзная пробка. По информации читателя НГС, затор образовался из-за дорожных работ — рабочие перекрыли полосу дороги возле спуска на улицу Фабричную.







По данным сервиса Яндекс.Пробки на 13:49, пробка образовалась в сторону правого берега от Лесоперевалки до поворота на улицу Фабричную. Скорость движения — не больше 15 км/ч.





Также затор наблюдается на улице Большевистской — от Дома культуры «Сибирь» до метро «Речной вокзал». Машины едут со скоростью 10 км/ч.





В пробку встал Димитровский мост и улица Большевистская





Вчера вечером серьёзный затор образовался на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачёво — людям приходилось идти в аэропорт с чемоданами пешком.

