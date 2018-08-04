Димитровский мост встал в пробку из-за дорожных работ
Днём 4 августа на Димитровском мосту наблюдается серьёзная пробка. По информации читателя НГС, затор образовался из-за дорожных работ — рабочие перекрыли полосу дороги возле спуска на улицу Фабричную.
По данным сервиса Яндекс.Пробки на 13:49, пробка образовалась в сторону правого берега от Лесоперевалки до поворота на улицу Фабричную. Скорость движения — не больше 15 км/ч.
Также затор наблюдается на улице Большевистской — от Дома культуры «Сибирь» до метро «Речной вокзал». Машины едут со скоростью 10 км/ч.
Вчера вечером серьёзный затор образовался на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачёво — людям приходилось идти в аэропорт с чемоданами пешком.
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Алёна Истомина
Фото Стаса Соколова