Новосибирцы вынесли с аванпорта шлюза десяток мешков с мусором

Активисты собрали десять мешков с мусором

Утром 4 августа активисты очистили от мусора территорию аванпорта шлюза в Советском районе Новосибирска.







«У нас немного мусора, штук десять мешков вынесли. Четыре человека пришло, поубирали, десять мешков собрали. У нас достаточно чисто. Просто звездопады скоро, чтобы люди могли приходить в чистое место», — рассказала корреспонденту НГС организатор субботника Светлана Каверзина.







Общественница уточнила, что несмотря на то, что в аванпорту установили большой контейнер для мусора, некоторые отдыхающие всё равно бросают бутылки и бумажки на берегу.



