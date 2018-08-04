Новосибирцы вынесли с аванпорта шлюза десяток мешков с мусором
Утром 4 августа активисты очистили от мусора территорию аванпорта шлюза в Советском районе Новосибирска.
«У нас немного мусора, штук десять мешков вынесли. Четыре человека пришло, поубирали, десять мешков собрали. У нас достаточно чисто. Просто звездопады скоро, чтобы люди могли приходить в чистое место», — рассказала корреспонденту НГС организатор субботника Светлана Каверзина.
Общественница уточнила, что несмотря на то, что в аванпорту установили большой контейнер для мусора, некоторые отдыхающие всё равно бросают бутылки и бумажки на берегу.
Недавно активисты очистили от мусора территорию городской больницы
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Алёна Истомина
Фото предоставлено Светланой Каверзиной