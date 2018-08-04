Новосибирцы вынесли с аванпорта шлюза десяток мешков с мусором

Активисты собрали десять мешков с мусором 
Активисты собрали десять мешков с мусором 

Утром 4 августа активисты очистили от мусора территорию аванпорта шлюза в Советском районе Новосибирска. 


«У нас немного мусора, штук десять мешков вынесли. Четыре человека пришло, поубирали, десять мешков собрали. У нас достаточно чисто. Просто звездопады скоро, чтобы люди могли приходить в чистое место», — рассказала корреспонденту НГС организатор субботника Светлана Каверзина. 


Общественница уточнила, что несмотря на то, что в аванпорту установили большой контейнер для мусора, некоторые отдыхающие всё равно бросают бутылки и бумажки на берегу.


Недавно активисты очистили от мусора территорию городской больницы № 25 в Калининском районе — оттуда вывезли порядка 40 мешков мусора вместе с шишками и ветками. 

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