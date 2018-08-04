Новосибирская группа сняла клип в пустой электричке

Солистка группы Татьяна Парцвания
Солистка группы Татьяна Парцвания

Новосибирская группа Partsvaniya сняла клип на песню «Пассажир» в пустой электричке — ради съёмок солистам группы пришлось доехать до Искитима. 


«Песня называется "Пассажир", поэтому всё так банально и просто. Ребята из "Фокус видео продакшн", они снимали клип, сами договаривались со знакомыми, чтобы мы могли проехать в электричке, чтобы она действительно была вся пустая. Мы доезжали до Искитима и обратно», — рассказала корреспонденту НГС солистка группы Татьяна Парцвания. 


Девушка уточнила, что съёмки проходили в феврале, но клип вышел только 3 августа.


Съёмки проходили в пустой электричке


Группа Partsvaniya основана в декабре 2016 года, за это время новосибирцы выпустили уже два альбома.


Недавно новосибирская группа «Буерак» опубликовала песню из нового альбома «Репост Модерн», который выйдет 5 сентября. 

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