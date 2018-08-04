На пляже «Звезда» тысячи сибиряков устроили грандиозный фестиваль (обновляется)
В Академгородке на территории пляжа «Звезда» проходит пляжный фестиваль «Электронный берег». По подсчётам организаторов, сейчас на площадке уже около двух тысяч сибиряков — люди распределены по всему пляжу.
«Уже запущены все активности: уже начался турнир по кроссфиту, начались отборочные туры по дэнс баттлу, огромной популярностью пользуется скалодром и, конечно же, такое исключительное зрелище, когда сто девушек занимается йогой на пляже», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Никита Гирин.
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12:10
По словам организаторов, развлекательными площадками застроено около 1,5 километра пляжа.
12:50
Участники фестиваля готовятся к первому в Новосибирске карнавальному заплыву и пенной дискотеке.
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Алёна Истомина
Фото предоставлены Никитой Гириным и Людмилой Бусовиковой