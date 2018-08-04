На пляже «Звезда» тысячи сибиряков устроили грандиозный фестиваль (обновляется)

Пляжный фестиваль проходит в Академгородке
Пляжный фестиваль проходит в Академгородке

В Академгородке на территории пляжа «Звезда» проходит пляжный фестиваль «Электронный берег». По подсчётам организаторов, сейчас на площадке уже около двух тысяч сибиряков — люди распределены по всему пляжу. 


«Уже запущены все активности: уже начался турнир по кроссфиту, начались отборочные туры по дэнс баттлу, огромной популярностью пользуется скалодром и, конечно же, такое исключительное зрелище, когда сто девушек занимается йогой на пляже», — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Никита Гирин. 


Если вы находитесь на фестивале, то мы ждём от вас сообщения, фото и видео — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.


12:10


По словам организаторов, развлекательными площадками застроено около 1,5 километра пляжа. 


Некоторые гости предпочитают классический пляжный отдых
Некоторые гости предпочитают классический пляжный отдых


Но есть и те, кто не боятся экспериментов с экстремальными видами спорта
Но есть и те, кто не боятся экспериментов с экстремальными видами спорта


Многие пришли на фестиваль всей семьёй
Многие пришли на фестиваль всей семьёй


12:50


Участники фестиваля готовятся к первому в Новосибирске карнавальному заплыву и пенной дискотеке. 


Девушки занимаются йогой на пляже
Девушки занимаются йогой на пляже


Водные развлечения
Водные развлечения


Прочтений: 3447
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено