Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Новосибирской области
Ночью 3 августа в Каргате 57-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот» сбил двоих пешеходов. ДТП произошло в 23:45 на улице Ленина.
«Мужчины в возрасте 53 и 44 лет от полученных травм скончались на месте. Как установили сотрудники полиции, погибшие двигались по проезжей части в попутном направлении. Водитель "УАЗ Патриот" управлял машиной в трезвом состоянии», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, проводится доследственная проверка.
В конце июля в Новосибирске автомобиль сбил девушку насмерть на перекрёстке улиц Никитина и Кирова.
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Алёна Истомина
Фото Густаво Зырянова