Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Новосибирской области

Полиция проводит доследственную проверку

Ночью 3 августа в Каргате 57-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот» сбил двоих пешеходов. ДТП произошло в 23:45 на улице Ленина.







«Мужчины в возрасте 53 и 44 лет от полученных травм скончались на месте. Как установили сотрудники полиции, погибшие двигались по проезжей части в попутном направлении. Водитель "УАЗ Патриот" управлял машиной в трезвом состоянии», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, проводится доследственная проверка.





В конце июля в Новосибирске автомобиль сбил девушку насмерть на перекрёстке улиц Никитина и Кирова.