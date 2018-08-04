Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов в Новосибирской области

Полиция проводит доследственную проверку 
Полиция проводит доследственную проверку 

Ночью 3 августа в Каргате 57-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот» сбил двоих пешеходов. ДТП произошло в 23:45 на улице Ленина. 


«Мужчины в возрасте 53 и 44 лет от полученных травм скончались на месте. Как установили сотрудники полиции, погибшие двигались по проезжей части в попутном направлении. Водитель "УАЗ Патриот" управлял машиной в трезвом состоянии», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, проводится доследственная проверка. 


В конце июля в Новосибирске автомобиль сбил девушку насмерть на перекрёстке улиц Никитина и Кирова

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