Разведчики из Казахстана поставили рекорд по метанию сапёрных лопат и ножей под Новосибирском

Разведчики из Казахстана оказались самыми меткими

На полигоне Кольцово под Новосибирском начался четвёртый этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки – 2018»: военные из 8 стран должны показать, насколько метко они умеют стрелять и метать холодное оружие.







В первый день проведения этапа «Стрельба» свои умения показали разведчики из Судана, Казахстана, Узбекистана и Армении. Они стреляли из ручного пулемёта, автомата Калашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки и ручного гранатомёта. Кроме того, разведчики соревновались в метании ножей и сапёрных лопат, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.







На этом этапе отличилась команда из Казахстана, которая точнее всех метала холодное оружие. «Каждому разведчику предстояло поразить мишень с трёх разных дистанций — 4, 6 и 8 метров. При подсчёте баллов учитывалось поражение мишени в обозначенные зоны. Команда из Казахстана совершила более 70% точных попаданий, установив новый рекорд международных соревнований разведчиков», — сообщили в оборонном ведомстве.





Во второй день индивидуальных стрельб выступят оставшиеся команды — из России, Зимбабве, Китая и Белоруссии. После разведчиков ждут ещё и групповые стрельбы — этот этап завершится 6 августа.





Пока по итогам трёх этапов конкурса «Отличники войсковой разведки – 2018» первое место занимает команда из России. Также в тройке лидеров — разведчики из Узбекистана и Китая. Всего в конкурсе пять этапов.

