В Новосибирске нашли самые большие микрорайоны с малоэтажным жильём

«Благовещенка» оказалась одним из самых больших малоэтажных проектов в городе
«Благовещенка» оказалась одним из самых больших малоэтажных проектов в городе

Аналитики N1.RU составили рейтинг проектов малоэтажного жилья в Новосибирске — самый масштабный из них занимает две сотни гектаров.


Рейтинг составляли по уменьшению площади застройки. Самым большим из проектов оказался микрорайон «Светлый» — здесь малоэтажными многоквартирными домами, таунхаусами и коттеджами планируют застроить 200 га. Всего домов будет 120, в них должны поселиться около 20 тысяч жителей. Эксперты при этом отмечают, что хотя фактически микрорайон находится за границей города, в Мошковском районе области, застройщик позиционирует его как дома «в 25 минутах от площади Калинина».


Второй по масштабам застройки проект — микрорайон «Благовещенка», который займёт 64 га в Советском районе. На третьем месте — проект «Новая Кубовая» на 57 га возле посёлка Красный Яр.


В топ-5 также вошли посёлок «Горки Академпарка» и жилой комплекс «Бавария». Самым большим реализованным малоэтажным проектом в N1.RU назвали посёлок «Берёзки».


«Районы малоэтажной застройки в Новосибирске, как и сам образ жизни людей в таких микрорайонах, только начинают формироваться, — отметила руководитель пресс-службы портала N1.RU Анастасия Гринёва. — С одной стороны, развитие малоэтажной застройки в пригороде для мегаполиса выглядит логично, а с другой, эту тенденцию будет сдерживать транспортные проблемы, а также концентрация деловой жизни в центре города».


Между тем, как выяснилось по итогам первого полугодия, сохранять темпы ввода жилья в области удаётся исключительно за счёт индивидуального строительства, которое, как правило, одноэтажное.

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