«В аэропорт пешком»: на подъезде к Толмачёво собралась глухая пробка
Вечером 3 августа на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачёво образовался серьёзный затор.
«На Толмачёвском кольце такая пробка, что люди идут в аэропорт с чемоданами пешком от <...> Обского медицинского центра», — в восьмом часу вечера написал в редакцию читатель НГС.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор образовался не только на подъезде к аэропорту со стороны Новосибирска. Пробка тянется и от аэропорта по Омскому тракту в сторону села Прокудского. На этих участках произошло сразу несколько ДТП.
Одно из них случилось в районе Павино — его последствия в седьмом часу вечера видел читатель НГС. По его наблюдениям, на трассе столкнулись две машины.
«Мы только выехали с кольца на Омский тракт, и тут же движение замедлилось. Какое-то время вообще никого не пропускали, простояли почти 40 минут. За это время в сторону города проехали три автомобиля скорой помощи. Судя по повреждениям машин, есть пострадавшие. У места аварии остался дежурить экипаж ДПС», — рассказал очевидец.
Сегодня утром НГС рассказывал о другой аварии, после которой образовалась пробка. На Бердском шоссе, недалеко от остановки «Посёлок Кирова», столкнулись две иномарки.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская, Дмитрий Здорников
Фото Стаса Соколова из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)
Видео предоставлено очевидцем