«В аэропорт пешком»: на подъезде к Толмачёво собралась глухая пробка

На магистралях возле аэропорта случилось сразу несколько аварий

Вечером 3 августа на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачёво образовался серьёзный затор.







«На Толмачёвском кольце такая пробка, что люди идут в аэропорт с чемоданами пешком от <...> Обского медицинского центра», — в восьмом часу вечера написал в редакцию читатель НГС.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор образовался не только на подъезде к аэропорту со стороны Новосибирска. Пробка тянется и от аэропорта по Омскому тракту в сторону села Прокудского. На этих участках произошло сразу несколько ДТП.





Одно из них случилось в районе Павино — его последствия в седьмом часу вечера видел читатель НГС. По его наблюдениям, на трассе столкнулись две машины.





«Мы только выехали с кольца на Омский тракт, и тут же движение замедлилось. Какое-то время вообще никого не пропускали, простояли почти 40 минут. За это время в сторону города проехали три автомобиля скорой помощи. Судя по повреждениям машин, есть пострадавшие. У места аварии остался дежурить экипаж ДПС», — рассказал очевидец.











Подъехать к аэропорту вечером оказалось сложно





Сегодня утром НГС рассказывал о другой аварии, после которой образовалась пробка. На Бердском шоссе, недалеко от остановки «Посёлок Кирова», столкнулись две иномарки.