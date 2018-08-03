«В аэропорт пешком»: на подъезде к Толмачёво собралась глухая пробка

На магистралях возле аэропорта случилось сразу несколько аварий
На магистралях возле аэропорта случилось сразу несколько аварий

Вечером 3 августа на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачёво образовался серьёзный затор.


«На Толмачёвском кольце такая пробка, что люди идут в аэропорт с чемоданами пешком от <...> Обского медицинского центра», — в восьмом часу вечера написал в редакцию читатель НГС.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор образовался не только на подъезде к аэропорту со стороны Новосибирска. Пробка тянется и от аэропорта по Омскому тракту в сторону села Прокудского. На этих участках произошло сразу несколько ДТП.


Одно из них случилось в районе Павино — его последствия в седьмом часу вечера видел читатель НГС. По его наблюдениям, на трассе столкнулись две машины.


«Мы только выехали с кольца на Омский тракт, и тут же движение замедлилось. Какое-то время вообще никого не пропускали, простояли почти 40 минут. За это время в сторону города проехали три автомобиля скорой помощи. Судя по повреждениям машин, есть пострадавшие. У места аварии остался дежурить экипаж ДПС», — рассказал очевидец.



Подъехать к аэропорту вечером оказалось сложно
Подъехать к аэропорту вечером оказалось сложно


Сегодня утром НГС рассказывал о другой аварии, после которой образовалась пробка. На Бердском шоссе, недалеко от остановки «Посёлок Кирова», столкнулись две иномарки.

Прочтений: 2400
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено