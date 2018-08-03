Уехал кататься на велосипеде: под Новосибирском пропал 8-летний мальчик

К поискам пропавшего Егора Гончарова подключились волонтёры

Волонтёры попросили помощи в поисках 8-летнего мальчика, который пропал сегодня днём в Новосибирском районе.







В 11:30 Егор Гончаров вышел из дома на улице Радужной в селе Толмачёво. С тех пор о мальчике ничего не известно, сообщается в ориентировке поисково-спасательного отряда «Маяк».







«Пошёл гулять — кататься на велосипеде. <…> Заехал к другу, спросил, [не составит ли он компанию], но друг был занят и не пошёл. Говорит: "Ты где будешь?" — "Я буду на площадке". И всё — с того момента следы ребёнка теряются», — прокомментировал корреспонденту НГС руководитель «Маяка» Павел Злобин.







Как сообщают волонтёры, у мальчика среднее телосложение, светло-русые волосы с короткой стрижкой, голубые глаза. Рост пропавшего — 134 см. Он был одет в бежевую рубашку с длинными рукавами, тёмно-синие спортивные штаны с белыми лампасами. На ногах были жёлтые кроссовки с чёрными шнурками, на голове — голубая кепка с рожицей. Велосипед у мальчика чёрный, с ярко-жёлтым рисунком.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, волонтёры просят позвонить в полицию по единому номеру 112 или в поисково-спасательный отряд «Маяк» по телефону 8–951–393–09–11.

