Суд решил закрыть крупный торговый центр на Затулинке

Если владелец здания не обжалует решение суда, то оно вступит в силу через месяц

Кировский районный суд Новосибирска временно запретил работу торгового центра «Династия» на Затулинском жилмассиве из-за нарушения требований пожарной безопасности.





Приостановить работу ТЦ требовала прокуратура района. Ответчиком по делу выступало ООО «Династия» — собственник здания торгового центра.







«В связи с трагическими событиями в городе Кемерово прокуратурой Кировского района по поручению прокуратуры области и Генеральной прокуратуры проводилась проверка соблюдения [требований] пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, в том числе был проверен торговый центр "Династия", расположенный на улице Зорге в Кировском районе города Новосибирска. В ходе проверки нами были выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан», — рассказал корреспонденту НГС заместитель прокурора Кировского района Николай Кремлёв.







По его словам, прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала запретить работу торгового центра до тех пор, пока ответчик не справится со всеми нарушениями. Владелец здания в свою очередь с этими требованиями не соглашался.







«Сегодня, 3 августа, Кировский районный суд рассмотрел гражданское дело и удовлетворил требования прокурора. Решение в законную силу не вступило. <…> У ответчика есть право обжаловать решение суда в течение 30 дней», — прокомментировал Николай Кремлёв.







Корреспонденту НГС не удалось оперативно узнать мнение ответчика по этому поводу — в администрации торгового центра сообщили, что руководства на месте нет, а личные контакты дать отказались.







Ранее Кировский районный суд по требованию прокуратуры запретил кинотеатру «Рассвет» и бару «Республика» работать в здании на улице Зорге, 47/2 — сейчас арендатор здания пытается обжаловать это решение.

