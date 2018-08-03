В подземном переходе на Речном вокзале обвалился потолок. Его подпёрли палкой

Сегодня вечером, 3 августа, в подземном переходе у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска обвалилась часть потолка.


Происшествие случилось около 16:45.


Это случилось из-за ремонтных работ на улице
Это случилось из-за ремонтных работ на улице


«Сначала шум что что-то сыпется, я подумала, что там наверху делают ремонтные работы, но потом сильный грохот — и всё. Мне было страшно, что весь потолок может обрушиться», — рассказала свидетельница происшествия в личной переписке «ВКонтакте» корреспонденту НГС.


Над подземным переходом идут ремонтные работы
Над подземным переходом идут ремонтные работы


По словам женщины, над подземным переходом дорожники убирают асфальт — в результате в потолке перехода образовалась небольшая дыра.


«Пока они делали, насыпалось довольно много в эту дыру, и всё обвалилось», — добавила очевидица происшествия.


Решили проблему обваливающегося потолка палкой, но, видимо, ненадолго
Решили проблему обваливающегося потолка палкой, но, видимо, ненадолго


Побывавший на месте происшествия корреспондент НГС заметил, что под обвалившийся потолок просто подставили палку, но ремонтные работы не прекратились.


Под землю недавно уходил и асфальт на улице Большевистской — в июле тротуар провалился недалеко от автобусной остановки «Гостиница "Обь"».

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