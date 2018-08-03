В подземном переходе на Речном вокзале обвалился потолок. Его подпёрли палкой
Сегодня вечером, 3 августа, в подземном переходе у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска обвалилась часть потолка.
Происшествие случилось около 16:45.
«Сначала шум что что-то сыпется, я подумала, что там наверху делают ремонтные работы, но потом сильный грохот — и всё. Мне было страшно, что весь потолок может обрушиться», — рассказала свидетельница происшествия в личной переписке «ВКонтакте» корреспонденту НГС.
По словам женщины, над подземным переходом дорожники убирают асфальт — в результате в потолке перехода образовалась небольшая дыра.
«Пока они делали, насыпалось довольно много в эту дыру, и всё обвалилось», — добавила очевидица происшествия.
Побывавший на месте происшествия корреспондент НГС заметил, что под обвалившийся потолок просто подставили палку, но ремонтные работы не прекратились.
Под землю недавно уходил и асфальт на улице Большевистской — в июле тротуар провалился недалеко от автобусной остановки «Гостиница "Обь"».
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Елизавета Милованова
Фото Густаво Зырянова