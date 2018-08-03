«Орудует банда»: воры обокрали грибников в лесу под Новосибирском

Пострадавшие уверяют, что это не первый случай кражи в этом месте
Пострадавшие уверяют, что это не первый случай кражи в этом месте

Банда воров орудует на Северном объезде в Коченёвском районе Новосибирской области — о серийных кражах из машин горожан, которые едут в леса в эти места за ягодами и грибами, корреспонденту НГС сообщила читательница Ольга Зонова.


По словам Зоновой, на минувших выходных она вместе с дочерью поехала собирать чернику, но вернулась домой в разбитой машине без денег, телефонов и документов. Всему виной, как утверждает Ольга Зонова, воры, которые орудуют на трассе в Коченёвском районе, где жители соседних районов и новосибирцы собирают ягоды и грибы.


«Сейчас все берут ягоду чернику. И мы решили в субботу с дочерью тоже поехать. Заправлялись на заправке, сзади неё стоял какой-то парень, он подсмотрел, видно, PIN-код, и они поехали за нами. Мы в метрах 30 от машины ходили, ягоду собирали. Смотрим, остановилась машина, буквально две минуты — и они поехали. <…> Вышел парень в жёлтой майке, порисовался. Дверками похлопали, и всё — они уехали», — рассказала Ольга Зонова.


Когда Ольга с дочерью Олесей вернулась к машине, было уже поздно: заднее стекло у автомобиля было выбито, колесо проколото ножом, а из салона пропала сумка, где были сотовые телефоны, документы на машину, паспорт и банковские карточки.


«Мы просто были в шоке и упустили время. Там связи не было, а пока дочь побежала связь искать и вытащила колесо, чтобы я меняла, деньги с карточки уже были сняты. Значит, кто-то чётко знал PIN-код», — описала ситуацию Ольга.


С банковской карточки воры сняли все деньги — 25 тысяч рублей, а остальные женщина успела заблокировать. Документы на машину и паспорт ей придётся восстанавливать. По словам Ольги Зоновой, это не первый случай краж из машин в этом месте, были и другие пострадавшие.


«Буквально на следующий день ей (дочери. — Е.М.) следователь сказала, что там опять вскрыли машину — украли два телефона <…> Работники полиции нам сказали, что да, в Коченёвском районе нынче орудует банда.


<…> Они говорят — это вам ещё просто повезло. Почему нам повезло: у нас внучка ещё дома была, мы как выехали на трассу — сразу ей позвонили, сказали закрыться на все замки. Они говорят: "Люди не успевают до дома доехать, у них квартиры уже почистили"», — вспомнила Ольга Зонова.


В отделе МВД России по Коченёвскому району корреспонденту НГС подтвердили, что сейчас расследуют происшествие.


Сезон лесных заготовок только начинается, и совсем скоро новосибирцы поедут в леса за брусникой, клюквой и орехами — их можно будет начать собирать с 20-х чисел августа.

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