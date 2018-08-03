Для новосибирцев запустили игру на знание города — победителю дадут миллион

«2ГИС» разыгрывает между своими пользователями приз в миллион рублей
«2ГИС» разыгрывает между своими пользователями приз в миллион рублей

Компания «2ГИС» запустила игру, участники которой будут бороться за приз в миллион рублей.


С начала августа новосибирцы выполняют в мобильных приложениях 2ГИС первые задания игры «Спецагенты2ГИС».


Участники должны найти карточки компаний или зданий, где нет изображений или отзывов. Чтобы выполнить задание, они должны добавить фотографии в карточки или написать отзыв. Также участники ищут неточности в описаниях.


Минимальные условия для участия в первом туре — один отзыв, одно фото и одна найденная неточность.


Например, сейчас в карточке стадиона «Электрон» нет ни одной фотографии или отзыва. Чтобы выполнить задания, участники должны добавить снимок и информацию
Например, сейчас в карточке стадиона «Электрон» нет ни одной фотографии или отзыва. Чтобы выполнить задания, участники должны добавить снимок и информацию


Перед тем как информация участников игры будет опубликована в справочнике, её проверят специалисты 2ГИС.


Участники, которые точнее справятся с этими заданиями, перейдут во второй тур, который начнётся 6 августа. В нём будут задачи на время. Игроки должны будут выполнить 53 ежедневные миссии, сути которых «2ГИС» пока не раскрывает. 


«Информация быстро меняется. Компании меняют названия, адреса и внешний вид зданий. Наши пользователи в рамках конкурса пройдут и проверят существующие данные и предоставят новые. Специалисты 2ГИС тоже этим занимаются, но не так регулярно. Чем больше пользователей будет обновлять информацию, тем точнее она будет», — рассказала корреспонденту НГС маркетинг-менеджер компании «2ГИС» Юлия Камойлик.


Игра завершится 27 сентября. Победителей определят 1 октября случайным методом. Помимо главного приза в миллион рублей организатор обещает призы в размере 500 и 750 тысяч рублей и гаджеты.


Чтобы расширить объём информации о городских объектах, в прошлом месяце «2ГИС» нанёс на свою карту красивые и необычные граффити.

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